بطولة ملاعب بشباب الأهلي تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 6 مباريات في المراحل الختامية في الدور التمهيدي لبطولة ملاعب الثامنة لسباعيات كرة القدم التي تقام بملاعب النادي شباب الأهلي، حيث يلتقي فريق ديسجن مع بنك المصرف، وحلويات فراس مع بيفوتيل، وسيتزين مع الجسور، وأكاديمية المطية مع برازر تيم، ومجموعة محمد هلال مع الذئاب، وكينج يونايتد مع إم 18.

وكانت منافسات أمس الأول أسفرت عن فوز «إيه 23» على السامبا 5-3، والبرازيل على سبورت 4 أوول 4-1، وجيكوكو على العروبة 5-صفر، والجالية اللبنانية على جولدن إيست 4-2، وتعادل الاتحاد الأوروبي مع فريق عبدالله حسن بدون أهداف، وخسر حميد العارف أمام شرقان 1-3.

وأكد سعيد المازمي رئيس مجموعة إكس ديزاين، الذي يشارك في بطولة ملاعب للمرة الأولى هذا العام بفريق مميز معظمه من اللاعبين الأفارقة ونجوم الأحياء الشعبية في كل من الشارقة ودبي، عزم فريقه على مواصلة مشوار تميزه في البطولة من أجل المنافسة هذا العام على اللقب، مشيداً بالتنظيم المميز وبمستوى الفرق المشاركة في نسخة هذا العام.

وتضم البطولة 36 فريقاً، ويحصل البطل على 25 ألف درهم، والثاني 10 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم، وتقام البطولة تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، وبرعاية عدد من المؤسسات منها «أو بي إس» ومجموعة الغروب، وإكسيوم تيليكوم، وسبورت فور أوول، وبيبسي.