فاست و«تي جي» إلى نهائي «الشارقة الرياضية» للصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تأهل فريقا فاست للمقاولات و«تي جي» إلى نهائي الناشئين في بطولة قناة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تتواصل هذه الأيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملعب صالة نادي الشارقة في الحزانة، وتختتم في 19 الجاري، وفاز فريق «تي جي» الذي يقوده المدرب يوسف أسامة الدوخي على فريق ناشئة واسط 7-1، وتبادل تسجيل أهداف فريق «تي جي» المرشح للفوز بالبطولة سيف الكعبي (هدفين) وعيسى محمد ومحمد بيات وحارث النعيمي، وسجل لفريق ناشئة واسط عبد الرحمن الشامسي، وحقق فريق فاست للمقاولات فوزاً مهماً على فريق كواترو بنتيجة 3-1، وسجل لفريق فاست غيث لوتاه (هدفين) وأحمد الشمري.

وشهد أمس الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً قابلته اللجنة المنظمة بتوزيع عدد كبير من الجوائز، ومن أبرز ضيوف مباراتي نصف نهائي الناشئين عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام لجنة كرة الصالات، وجاسم محمد الدوخي وعبد الرسول عبدالله من سبورت فور أوول وكواترو، وقام ضيوف الشرف بتوزيع الجوائز على الفائزين، وصرح عمران عبدالله النعيمي موجهاً التهاني والتبريكات إلى أسرة قناة الشارقة الماضية بنجاح في البطولة، متمنياً تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل بعد أن أثنى على خطوة إضافة بطولة الناشئين منذ الموسم الماضي.

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وأعرب طارق سالم الخنبشي مدير فريق فاست للمقاولات عن سعادته بتأهل فريقه إلى النهائي، وقال: «إنه إنجاز رائع كوننا نتأهل إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، حيث شاركنا في الموسم الماضي باسم فريق ريتش تارجيت، ونشارك هذا الموسم تحت مظلة شركة عريقة وهي شركة فاست للمقاولات، ونشكر رئيس مجلس الإدارة فتحي عفانة على الرعاية، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن بنا في بطولة 2019 خصوصاً ونحن أبطال نسخة 2018».

من جانبه، أكد يوسف أسامة الدوخي مدرب فريق «تي جي»، أن فريقه عازم على الفوز بكأس النسخة الثانية، وقال نحترم: «فريق فاست للمقاولات ولكننا لا نخشى مواجهته».

وأهدى يوسف أسامة الدوخي الصعود للمباراة النهائية إلى عميد أسرة الدوخي العم محمد يوسف الدوخي، وإلى والده أسامة يوسف الدوخي، وقال: «أتمنى أن تجتمع عائلة الدوخي في الملعب يوم النهائي لتشجيعي ومؤازرتي ».