الزوراء يفلت من الخسارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق نفط ميسان، التعادل، على ضيفه المتصدر الشرطة في إطار مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي. وانقذ المحترف المغربي عمر المنصوري، فريقه الزوراء من خسارة محققة أمام ضيفه نفط الوسط بعد أن سجل أهداف فريقه الثلاثة «هاتريك»، وهدفه الأخير كان في الدقيقة الأخيرة.

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