السيلساو يواجه الحبتور على الصدارة والاتحاد الرياضي يتأهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

يستكمل في العاشرة، مساء اليوم، دوري مجموعات بطولة «مكتوم بن راشد» الرمضانية الكروية، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة الثامنة، على أن تستهل بلقاءي المجموعة الثالثة في مواجهتين تحملان في طياتهما ملامح الدور الربع نهائي، ويتطلع كل من فريق «خلف الحبتور» و«السيلساو» المتشاركين لصدارة فرق المجموعة، لخطف النقطة التاسعة والانفراد بالمركز الأول.

ويدخل حامل لقب نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» ثاني المباريات ولحساب ذات المجموعة بطموح الفوز على منافسه فريق «العين»، وخطف ثلاثة نقاط ثمينة تكفل له فرض نفسه شريكاً على الوصافة في حال خسارة أحد طرفي المباراة الأولى.

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كما تشهد الجولة إقامة مباراة واحدة لحساب المجموعة الرابعة، حين يلتقي متصدر المجموعة الإمبراطور «6 نقاط» مع الوصيف فريق أصباغ ناشيونال «3 نقاط».

وكانت مباريات الجولة السابعة، سجلت ظهور حالة التعادل الإيجابي بنتيجة «1-1» في لقاء قمة المجموعة الأولى الذي جمع فريقي فنادق الخوري والمقام، وتبعها إعلان فريق الفرسان ولحساب المجموعة ذاتها فائزاً بنتيجة 3-0، ومنحه نقاط مباراته كاملة إثر عدم حضور فريق «المرحوم عباس المعروف» في الوقت المحدد للمباراة، قبل أن تتبع هاتين المباراتين بمواجهتي المجموعة الثانية، والتي حسم من خلالها حامل اللقب فريق شرطة دبي تأهله إلى الربع نهائي كوصيف المجموعة، رغم تعادله الإيجابي مع فريق الكتلان بهدف لهدف، قبل أن يودع فريق الروح الإيجابية البطولة من دوري المجموعات بانتصارٍ شرفي على حساب «محمد علي» بخماسية نظيفة، وبنتائج الجولة، فرض فنادق الخوري نفسه شريكاً على «جوردن» في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط لكل منهما.

ولحساب المجموعة الثانية، حسم فريقا «الجوكر» بجانب شرطة دبي الوصيف برصيد ثماني نقاط، تأهلهما إلى الربع نهائي.وودع فريق الروح الإيجابية البطولة من دوري المجموعات رغم انتصاره العريض على «محمد علي» بخماسية نظيفة، وأنهى فريق «شرطة دبي» مشواره بدوري المجموعات بتعادل إيجابي مع «الكتلان»«1-1»، وحصد أمن فريق «فنادق الخوري» مركز وصافة المجموعة الأولى،بعد تعادله 1-1 مع «المقام».