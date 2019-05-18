العنبري: التحدي الأكبر في المحافظة على القمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبدالعزيز محمد الياسي هو الذي قاد الشارقة إلى لقب الدوري بعد غياب 23 عاماً، ويملك «العنبري» الذي أطلق عليه هذا الاسم منذ صغره تيمناً بالنجم الكويتي السابق عبدالعزيز العنبري، الكثير ليقوله، لكنه يكتفي بالمفيد كعادته؛ بسبب شخصيته المتواضعة والمحببة للجميع.

عندما سألنا العنبري عن خطته للموسم الجديد رد قائلاً: ينتظرنا عمل كبير، وأعتقد أن التحدي الأكبر يتمثل في الاستمرارية والمحافظة على البقاء في القمة، والكل يعلم أن الوصول إلى القمة سهل، ولكن نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع ونحافظ على المكتسبات، نحن تعرضنا لظروف صعبة، ولكن كنا نعلم جيداً أننا سنتعرض لها، مثل الغيابات والإيقافات، وأعتقد أن البدلاء قاموا بدورهم على أكمل وجه، وأذكر أنه بعد نهاية مباراة الوصل هنأت اللاعبين على الأداء خصوصاً البدلاء؛ لأنهم قدموا مباراة جيدة ولم يقصروا في شيء.

وحول الاستعدادات للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الشارقة في دوري أبطال آسيا قال العنبري: الآن الدوري انتهى، والمهمة بلا شك ستكون أكثر صعوبة في الموسم القادم، والفريق سيكون مشاركاً في دوري أبطال آسيا، بكل تأكيد نحتاج إلى بذل مزيد من الجهود، وضم لاعبين على مستوى عالٍ.

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وبما أن «الخليج الرياضي» كان حاضراً لحظة صب لاعبي الشارقة المياه على العنبري؛ حيث تبللت ملابسه، وفور مغادرته لغرفة المؤتمرات الصحفية ارتدى قميصاً يحمل رقم 21، وهنا سألناه عما إذا كان أصبح يحن للرقم 21 قال: «صدقوني عندما ذهبت إلى غرفة الملابس طلبت قميصاً جديداً، وهذا الرقم ارتديته بالصدفة، ولكن سعيد بأنه الرقم 21 الذي يلازمني في أرقام السيارة والموبايل، والحمد لله أموري تسير بخير مع هذا الرقم، عندما كنت لاعباً كنت أتفاءل به، والحمد لله على كل حال».

وتابع العنبري: «شكري الجزيل، وتقديري الخاص إلى المدرب الوطني جمعة ربيع، فهو بالنسبة لي علامة فارقة في مشواري في كرة القدم على مستوى العمل التدريبي، وعندما كنت لاعباً، عملت مع بوحميد في المراحل السنية، وأشرف على تدريبي أيضاً في فترات كثيرة، باختصار جمعة ربيع يعتبر كنزاً في عالم التدريب».

وشكر العنبري «الإدارات السابقة لنادي الشارقة على دورها وجهودها مع فرق المراحل السنية، وشكري الخاص للشيخ أحمد آل ثاني، وخميس السويدي، ويحيى عبدالكريم، واللواء سيف الزري الشامسي، على دعمهم لي لاعباً ومدرباً».

وختم تصريحاته متمنياً عاجل الشفاء لأحمد ناصر الفردان الذي يتلقى العلاج في لندن، وقال: «هذا الرجل لا نستطيع أن ننساه،ونشكره على كل ما قدمه للرياضة ولنادي الشارقة».