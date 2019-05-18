ختام الدور التمهيدي لبطولة منصور بن زايد لكرة القدم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف مساء اليوم بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تتواصل منافساتها برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي تشهد الليلة ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الأولى، والتي تشهد تحديد الفريقين المتأهلين لدور الأربعة من تلك المجموعة، بعد أن ضمن فريق مكتب الأمين التأهل، ليبقي صراع المركز الثاني بين فريقي المراسم الرئاسية الوصيف برصيد 6 نقاط، وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الثالث برصيد 4 نقاط، بينما احتل المركز الرابع فريق دائرة القضاء برصيد 3 نقاط، ويأتي فريق شركة نادي سيتي جولف في المركز الأخير بلا رصيد.

وتشهد جولة اليوم مباراة المراسم الرئاسية ودائرة القضاء في مواجهة متكافئة بين فريقين يتطلعان إلى الدور النهائي والاقتراب من منصة التتويج، وفي المباراة الثانية يتقابل شركة نادي سيتي جولف مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وستحدد جولة الليلة الترتيب النهائي لفرق المجموعة التي يتأهل منها الأول والثاني للدور النهائي، ويشهد يوم غد ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية التي تأهل منها مكتب البعثات ومدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) برصيد 9 نقاط لكل منهما.