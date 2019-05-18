تين كات يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد مصدر بنادي الوحدة أن الهولندي تين كات المدير الفني للفريق تقدم باعتذار عن عدم إكمال مهمته مع الفريق لظروف عائلية، وستكون مباراة العين في دوري الخليج العربي هي الأخيرة للمدرب الذي أعاد الوحدة إلى الواجهة وصعد به إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وعلم «الخليج الرياضي» أن إدارة الوحدة تبذل مساعيها لإقناع تين كات بالبقاء، وإكمال المهمة والقرار الآن في يد المدرب.

يذكر أن تين كات كان قد اعتذر عن مواصلة المهمة مع الجزيرة في مايو 2018، بسبب ظروف عائلية أيضاً، كما غادر البرازيلي ليوناردو دي سوزا، محترف الوحدة، إلى بلاده لقضاء إجازته السنوية؛ لأنه لن يشارك في مباراة الاتحاد السعودي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل بجدة، للإيقاف، لحصوله على إنذارين، وأيضاً لن يشارك في مباراة العين، وسمحت إدارة شركة كرة القدم للاعب بالمغادرة إلى البرازيل بسبب ظروف عائلية خاصة، وسيلتحق مجدداً بمعسكر الفريق في أواخر شهر يونيو.