شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا خامس «أكاديمية الموهوبين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق هولندا المركز الخامس في بطولة أكاديمية الموهوبين الرمضانية التي تقام على ملاعب معهد التكنولوجيا التطبيقية بالقصيص وبرعاية سلسلة مطاعم حدوتة مصرية، في حين تأهل منتخبا ألمانيا والأرجنتين إلى النهائي الذي أقيم أمس.
وفاز فريق هولندا على البرازيل بركلات الترجيح 3-2، وسجل لهولندا أمن أحمد ورامي أحمد ويوسف محمد، وللبرازيل شلوك وعمر نظيف.
وفي نصف النهائي فاز فريق ألمانيا على فرنسا بهدف عمر أحمد، وحقق فريق الأرجنتين الفوز على إيطاليا 7-3، وسجل للأرجنتين عمر عبدالجواد «هاتريك» وعبدالكريم محمد «هدفين» وسجل أحمد أيمن هدفاً وآم محمود بالخطأ في مرماه، وسجل للخاسر كريم وائل وروهام وآدم محمود.
وفي بطولة الشباب فاز فريق ألمانيا على هولندا 2-1، سجل لألمانيا يحيى أحمد وعبدالكريم، وسجل لهولندا سلطان خالد، وفي الدور قبل النهائي فاز الأرجنتين على إيطاليا بركلات الترجيح، وفرنسا على البرازيل 4-2.
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