شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: طموح عجمان المركز السابع وتخطي النقطة 35 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حقق فريق عجمان أفضل رصيد في تاريخه في دوري المحترفين، عندما وصل إلى النقطة 34، متجاوزاً رقمه القياسي السابق (31 نقطة) الذي كان ناله في موسم 2011-2012.

وبقي على عجمان تحقيق هدفه الآخر، وهو الحفاظ على المركز السابع الذي يحتله حالياً بفارق نقطة عن النصر الثامن.

وستكون المباراة أمام الظفرة في الجولة الأخيرة مهمة لعجمان، من أجل زيادة رصيده من النقاط والحفاظ على المركز السابع، وهو ما شدد عليه المدرب المصري أيمن الرمادي في مؤتمره الصحفي.

وقال الرمادي: موسم عجمان لم ينته بعد، لدينا مباراة أخيرة مع الظفرة في الجولة 26 الأخيرة.

تابع الرمادي: لا تنسوا أنني قلت قبل فترة إنني أحلم بتخطي حاجز ال35 نقطة، وإن شاء الله نحقق ذلك.

وأشاد الرمادي بلاعبيه، الذين قدموا مباراة مثالية أمام الإمارات، لاسيما في الشوط الثاني، مؤكداً أنه سعيد جداً بأن يسجل اللاعبون المواطنون ثلاثة أهداف، ويكونوا وراء الأهداف الأربعة التي سجلت في اللقاء.

واعترف الرمادي أن المؤتمر الصحفي الأخير قبل لقاء الإمارات والذي أقيم بحضور اللاعبين، كان استثنائياً وأعاد الحياة إلى الفريق، بعد ما حرص وأمام وسائل الإعلام على شكر اللاعبين من أجانب ومواطنين على موسمهم الرائع، معتبراً أن ذلك كان أفضل مكافأة معنوية لهم، وهم يستحقون ذلك.

وتابع الرمادي: أمام الإمارات سجل ثلاثة لاعبين مواطنين هم: حسن عبد الرحمن وحسين عبد الرحمن وحسن زهران، ولا ننسى أن من غير المجريات كان لاعبان من الاحتياط، حيث شارك حسن عبد الرحمن وسجل هدفاً وصنع آخر، كما صنع حميد عبدالله هدفاً لتيام بطريقة نموذجية، وهذا يسعدني أيضاً لامتلاكنا لاعبين على الدكة بمستوى الأساسيين.

Advertisements

وعن المباراة مع الإمارات قال الرمادي: حققنا هدفنا من المواجهة، فقد استعدنا أولاً المركز السابع، وطبقنا شعار (اللعب النظيف)، فكما لعبنا بقوة أمام الفجيرة، خضنا اللقاء بنفس الحماس أمام الإمارات، والفريقان يصارعان للبقاء.

ورأى أن تأخر الفوز حتى الشوط الثاني لم يزعجه، مشيداً مرة أخرى بالدور المهم للبديلين حسين عبد الرحمن وحميد عبدالله، حيث غيّرا بنزولهما شكل الفريق وقدّما له حلولاً جديدة.

وأكد الرمادي أن تسجيل أربعة أهداف في شباك فريق يصارع للبقاء ويلعب مكتملاً بوجود محترفيه الأربعة يعتبر مهمّاً ويعطي دفعة معنوية ل«البرتقالي» قبل مباراته الأخيرة أمام الظفرة.

أما جلال قادري مدرب فريق الإمارات فقال بعد المباراة «أضعنا فرصة مهمة لضمان البقاء، والخسارة سببها في أن الضغط كان كبيراً على اللاعبين، وبدا جلياً مع دخول هدف عجمان الأول».وتابع: «في الشوط الأول لعبنا جيداً، وأغلقنا بشكل جيد على عجمان المساحات الذي يملك لاعبين سريعين، وكنا نعرف أنه لو أعطيناه مساحات فسيستغل ذلك، وللأسف في الشوط الثاني تلقينا هدفاً لينهار الفريق، وهذا تكرر معنا في أكثر من مباراة، رغم أنني نبهت اللاعبين من ضرورة الحفاظ على رباطة جأشهم عندما يتلقون هدفاً». وأكد أن فريق عجمان لعب من دون ضغط، وهو استغل ذلك جيداً.

وقال «رغم خسارتنا، فإن النتائج خدمتنا، ويجب أن نعرف كيف نتعامل مع مباراة الأسبوع الأخير بذهنية أفضل».وعاد قادري للتأكيد، «ما حدث في مباراة عجمان، تكرر في لقاء الجزيرة الماضي، حيث كنا جيدين حتى الدقيقة 70 ومع أول هدف حدث هناك انهيار، حيث كان يرغب اللاعبون بالعودة في النتيجة فيتركوا مساحات ويتلقون أهدافاً كافية.

ورأى أن إصابة حارس المرمى علي صقر كان لها تأثير، وقال «علي صقر قدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، وبديله أحمد الشاجي بعيد عن نسق المباريات منذ فترة بعد عودته مؤخراً من الإصابة، ورغم أن أحمد لا يتحمل مسؤولية أي هدف، لكن خروج علي صقر أثّر معنوياً في المدافعين».

وأكد جلال قادري أنه لا يوافق عن نقل مباراة الإمارات والشارقة الأخيرة من ملعب رأس الخيمة.

وقال «أبارك للشارقة إحراز اللقب، وهو استحق ذلك عن جدارة، لكن نحن في وضعية صعبة، لذلك فإن اللقاء سيقام على أرضنا، وكنا نتمنى لو ضمنا البقاء في لقاء عجمان، حيث كان وقتها سنوافق على نقل المباراة إلى الشارقة والمشاركة في احتفالات تتويجه».