رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن أسماء المرشحين لجوائز الموسم الرياضي

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تحتفي رابطة الدوري السعودي للمحترفين غدًا في الرياض بالنسخة الأولى من جائزتها لنجوم الموسم الرياضي (2018-2019).

وتأتي الجائزة في ستة فروع، يتنافس 20 لاعبًا على أربعة منها بواقع خمسة مرشحين لكل فرع وهي (جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل لاعب سعودي، وجائزة أفضل لاعب واعد)، فيما ستقرر اللجنة الفنية بالرابطة هوية الفائز بجائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي.

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ويتنافس البرتغاليان روي فيتوريا مدرب نادي النصر، وبيدرو مانويل مدرب نادي التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي الفيصلي والهلال، والألباني بيسنيك هاسي مدرب نادي الرائد على جائزة أفضل مدرب، فيما يتسابق المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين امرباط لاعبا نادي النصر، والكاميروني لياندر تاومبا لاعب نادي التعاون، والفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال، إضافة إلى لاعب نادي الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس على جائزة أفضل لاعب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب سعودي كل من محمد كنو لاعب نادي الهلال، وسلطان الغنام لاعب نادي النصر، وصالح الشهري لاعب نادي الرائد، وعبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، وعبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون، أما جائزة أفضل لاعب واعد، فقد تم اختيار هارون كمارا لاعب نادي القادسية، وحمدان الشمراني لاعب نادي الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب نادي الفتح، ومتعب المفرج لاعب نادي التعاون، إضافة إلى لاعب نادي الاتحاد سعود عبدالحميد.

يذكر أن اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اختارت اللاعبين المرشحين، ليتم التصويت عليهم من قبل المدربين وقائدي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب الإعلاميين الرياضيين والجمهور، على أن يكون حجم تأثير كل فئة من المصوتين 25% من إجمالي عملية التصويت.