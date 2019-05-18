إيسنر لن يشارك في رولان غاروس

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أعلن الأميركي جون إيسنر المصنف 11 في العالم الجمعة عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بسبب إصابة في قدمه.

ويعاني إيسنر (34 عاما) من إصابة تعرض لها في نهائي دورة ميامي الأميركية الذي خسره أمام السويسري روجيه فيدرر في آذار/مارس الماضي.

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وكتب اللاعب الذي بلغ دور الـ 16 ثلاث مرات في رولان غاروس، عبر تويتر "للأسف، أعلن انسحابي من بطولة رولان غاروس هذه السنة. الإصابة التي ألمت بي في ميامي لم تشف تماما، ولا أستطيع التنافس بشكل جدي في باريس".

وتابع "أنا واثق من أني سأتعافى تماما. آمل أن أرى الجميع في ويمبلدون" الانكليزية، ثالثة البطولات الكبرى والتي ستقام من الأول الى 14 تموز/يوليو.

وكان الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف ثامنا أعلن الشهر الماضي عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس التي تنطلق في 26 الحالي وتستمر لمدة أسبوعين.