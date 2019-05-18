سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت إدارة نادي الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجرئ لمشاركة الدولى فرجاني ساسي فى مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية بعد تأكد إدارة القلعة البيضاء من جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة فى المباراة القارية الختامية التى ستقام بملعب برج العرب 26 مايو الجاري.

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