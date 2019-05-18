شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أحمد حسن مكى فى يد مسئولى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولى نادى سموحة نهاية الموسم الكروى الحالى وعودة أحمد حسن مكى مهاجم الفريق المعار للجونة ضمن الانتقالات الشتوية الماضية لدعم هجوم الفريق الساحلى خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز و يتبقى له موسم بتعاقده مع الفريق السكندرى . وشاراك أحمد حسن مكى مع فريق الجونة اليوم 10 مباريات وقام بتسجيل 3 أهداف خلال المباريات التى شارك بها فى بطولة الدورى الممتاز منذ انضمامه من فريق سموحة . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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