شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يصحح أخطاء مباراة القومى الودية قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود جلسه مع لاعبى فريقه لشرح الأخطاء التى وقعت بيها خلال المباراة الودية التى أقيمت أمام القومى أحد فرق الدرجة الثالثة قبل أستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويواجه فريق حرس الحدود نظيرة وادى دجلة المباراة القادمة فى بطولة الدورى الممتاز وحقق الفوز فى أخر مباريتان أمام المصرى البورسعيدى و الأسماعيلى . ويحتل فريق حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشرى يصحح أخطاء مباراة القومى الودية قبل مواجهة دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.