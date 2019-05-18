مدرب الاسماعيلي : نستعيد الثقة تدريجيا ونواجه الأهلي بحثا عن الفوز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عبر محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى عن سعادته بالانتصار على الداخلية ، مشيرا إلى أنه سيساهم فى عودة الثقة بشكل تدريجيى للاعبين.
وفاز الدراويش على الداخلية بثنائية نظيفة لحساب الجولة الــ33 ببطولة الدورى الممتاز.
وأضاف جابر فى تصريحات عقب المباراة :”فوز غال جدا ، نجحنا فى استغلال نقاط ضعف المنافس من أجل التسجيل فى شباك”.
وواصل :”مستوى اللاعبين كان جيدا للغاية ، مصطفى فارس قدم مستوى مميز للغاية نعدكم بمزيد من الوجوه الجديدة خلال الفترة المقبلة”.
واستكمل جابر :”تحدثت مع اللاعبين على ضرورة انهاء حالة اللا فوز ، الفريق المنافس بعدما تأكد هبوطه ساهم فى تسهيل المباراة لدينا”.
وأشار :”جماهيرنا لا ترضى إلا بالانتصار ، نلعب على الثلاث نقاط رغم ما يواجهنا هذا الموسم من صعوبات”.
وأتم مدرب الإسماعيلى :”مواجهة الأهلى مرتقبة للغاية وتعشقها جماهير الكرة المصرية ،نحاول أنه نقدم أفضل أداء خلالها ، نلعب دائما من أجل الثلاث نقاط ، هناك ضغوط علينا فى كل مباراة”.
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