شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلي : نستعيد الثقة تدريجيا ونواجه الأهلي بحثا عن الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبر محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى عن سعادته بالانتصار على الداخلية ، مشيرا إلى أنه سيساهم فى عودة الثقة بشكل تدريجيى للاعبين.

وفاز الدراويش على الداخلية بثنائية نظيفة لحساب الجولة الــ33 ببطولة الدورى الممتاز.

وأضاف جابر فى تصريحات عقب المباراة :”فوز غال جدا ، نجحنا فى استغلال نقاط ضعف المنافس من أجل التسجيل فى شباك”.

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وواصل :”مستوى اللاعبين كان جيدا للغاية ، مصطفى فارس قدم مستوى مميز للغاية نعدكم بمزيد من الوجوه الجديدة خلال الفترة المقبلة”.

واستكمل جابر :”تحدثت مع اللاعبين على ضرورة انهاء حالة اللا فوز ، الفريق المنافس بعدما تأكد هبوطه ساهم فى تسهيل المباراة لدينا”.

وأشار :”جماهيرنا لا ترضى إلا بالانتصار ، نلعب على الثلاث نقاط رغم ما يواجهنا هذا الموسم من صعوبات”.

وأتم مدرب الإسماعيلى :”مواجهة الأهلى مرتقبة للغاية وتعشقها جماهير الكرة المصرية ،نحاول أنه نقدم أفضل أداء خلالها ، نلعب دائما من أجل الثلاث نقاط ، هناك ضغوط علينا فى كل مباراة”.