3 مراكز حائرة في المنتخب قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تشهد قائمة منتخب مصر أزمة و حيرة للجهاز الفني فى بعض المراكز قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل ومن هذه المراكز.

1-الظهير الأيسر صداع فى رأس أجيري

يفاضل الجهاز الفني بين الثنائى عمر جابر و أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسري خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة خاصة بعد إعتماد الأهلى على أشرف فى مركز المساك ، وهو ما يدفع أجيري للتفكير فى عمر جابر لقيادة هذه الجبهة فى البطولة بعد تألقه مؤخراً مع نادي بيراميدز فى الدوري المصري.

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2-الظهير الأيمن فى المنتخب " صراع " بين المحمدي العجوز و هاني " الإحتياطي"

لم تسلم الجبهة اليمني هى الأخري من التسبب فى قلق للجهاز الفني للمنتخب بسبب وجود الثنائى أحمد المحمدي و محمد هاني فقط ، وتراجع مستوي أحمد فتحي مع الأهلى مؤخراً ، حالة القلق التى تنتاب الجهاز بسبب تقدم سن المحمدي الذى وصل لعامه الـ31 وان كان هو الأقرب بنسبة كبيرة بحكم خبرته الدولية إلى جانب أن هاني لم يشارك مع الأهلي منذ أكثر من شهر و أصبح أسير لدكة البدلاء.

3-مركز المهاجم و تراجع المستوي

يشهد مركز المهاجم فى مصر مؤخراً أزمة كبيرة منذ عدة سنوات ولكن هذا الموسم زادت هذه الأزمة لعدم الوجود المهاجم القناص و الخطير و السريع والمهاري ، وتراجع مستوي مروان محسن ، وإبتعاد صلاح محسن عن المشاركة بصفة أساسية إلى جانب المستوي المتغير للمحترف بنادي اوليمبياكوس اليوناني ، مما تسبب فى أزمة فى الجهاز و إن كان مروان هو الأقرب لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا.