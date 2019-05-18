سوبر كورة يكشف ماذا قال الزمالك عن تحذيرات السحر قبل موقعة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك الانصياع للتحذيرات بشأن تعرض بعثة الفريق الأبيض لأعمال السحر فى المغرب قبل الموقعة المهمة والمرتقبة أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمعرفة ماذا قال مسئولو الزمالك عن "السحر" اضغط هنا..

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