شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو : موسم غير مرضى للاعبى الإسماعيلى.. ونلعب للفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم بامبو صانع العاب فريق الأسماعيلى أنه موسم غير مرضى من قبل اللاعبين الدراويش و نقديم أعتذار للجمهور والفوز على فريق الداخلية مهم فى ذلك التوقيت وحصد الثلاث نقاط .
وأوضح كريم بامبو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" أن المباراة القادمة أمام الأهلى يوم الأربعاء المقبل، شوف تشهد منافسة قوية داخل أرض الملعب ولكن مباراة بـ3 نقاط فقط وليس لها حسابات مختلفة .
وأشار كريم بامبو أن محمود جابر المدير الفنى لفريق الاسماعيلى تم الاستعانة بيه خلال الفترة الماضية بعد الانتظام فى التدريبات بشكل جيد .
نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
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