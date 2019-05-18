شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للزمالك فى الثانية عشر ظهرًا قبل ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية للاعبي الفريق، بأحد قاعات فندق الإقامة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل منح اللاعبين بعض التعليمات المنتظر تنفيذها في التدريب الأخير قبل مواجهة نهضة بركان.

وكان الزمالك ، قد خاض مرانه الأول اليوم ، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية، ويواصل الفارس الأبيض ، استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية ، غدًا الأحد.