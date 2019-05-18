الإسماعيلي يستعد للأهلي بدون راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية ، عقب الانتصار مساء الجمعة على الداخلية بهدفين دون رد وذلك لضيق الوقت. ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من غدا السبت التحضير لمواجهة القمة أمام الأهلى والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.

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