موعد مباراة اتلتيكو مدريد وليفانتي يوم السبت 18-5-2019 في الدوري الاسباني

تقام مباراة اتلتيكو مدريد وليفانتي يوم السبت 18 مايو في الدور الثاني من الجولة الثامنة والثلاثون بالدوري الاسباني الممتاز 2018-2019 في لقاء سيقام علي ملعب فريق مدينة فالنسيا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر، في موقعة لن تكون ذات اهمية بعد ان حسم كل فريق اموره في جدول مسابقة الدوري الاسباني هذا الموسم.

الفريقين تواجها من قبل في 31 مباراة في مختلف المسابقات المحلية الاسبانية ونجح اتلتيكو مدريد في التفوق علي ليفانتي في المواجهة الاخيرة التي جمعت بينهما في الدور الاول ليصل لعدد 19 انتصار حيث فاز الاتليتي في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 كما هي عادة اتلتيكو مدريد هذا الموسم حيث انتهت اغلب الماتشات بتلك النتيجة التي تعد نتيجة مثالية فخطف الفريق الثلاث نقاط دون تلقي اي هدف.