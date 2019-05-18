مجدي عبدالغني: هدفي أمام هولندا أهم من أهداف "صلاح" في مونديال روسيا

كتب: إبراهيم منصور

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي سجل هدفين في مونديال روسيا لكنه لم يحقق نقاط.

وقال "عبدالغني" خلال حديثه على هامش حضوره حملة كلنا منتخب مصر في الاحتفالية التي نظمها مساء اليوم حزب مستقبل وطن: "هدفي في مونديال 90 جاب نقطة للمصريين ولكن هدفين محمد صلاح لم يفيدا المنتخب بشيء".

وأكمل عضو اتحاد الكرة: "نتعهد كاتحاد كرة بوصول منتخبنا على الأقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية".

وأطلق الحملة نجوم مصر السابقين وهم حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، وأحمد حسن وعماد متعب وأحمد حسام...