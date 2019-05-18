كتب على الزيني سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير وهاجمه في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث. ونشر أمير مرتضى،...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى لسيد عبدالحفيظ: حاسس بيك وهشوفلك دكتور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.