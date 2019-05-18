محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يقام اليوم السبت عدد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية حيث من المقرر أن يتم حسم لقب الدوري الألماني، كما سيواجه فريق مانشستر سيتي منافسه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة: الدوري الألماني بايرن ميونيخ × أينتراخت فرانكفورت.. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. بورسيا مونشنجلادباخ × بروسيا دورتموند.. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1. Advertisements كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي × واتفورد.. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إتن سبورتس 2. الدوري الإيطالي ساسولو × روما .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان × ديجون .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت.. حسم الدوري الألماني.. ومواجهة أخيرة للسيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.