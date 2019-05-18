هداف النهضة يعلق على مفاوضات الأهلي.. ويؤكد: نريد الإطاحة بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق التوجولي لابا كودوجو هداف فريق نهضة بركان المغربي، على أنباء مفاوضاته مع الأهلي، مؤكدًا أنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم التوجولي بنهاية الموسم الحالي مما يحق له التوقيع لأي نادي في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال صاحب الـ27 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "المغرب اليوم" نقلاً من الموقع الرسمي للكاف، أن هدف فريقه الحالي هو الإطاحة بالزمالك.

وأضاف هداف نهضة البركان والدوري المغربي برصيد 18 هدفًا، أن فريقه يتميز بالانسجام، لافتًا إلى توافر فريقه على جهاز فني قادر على تحقيق آمال الجماهير.

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وعن تصدره قائمة ترتيب هدافي مسابقة الكونفدرالية، رد قائلاً :"وجودي على رأس قائمة هدافي البطولات التي أشارك فيها هذا الموسم شرف كبير، ولكنه بفضل زملائي في الفريق، سواء في الكونفدرالية أو الدوري المغربي".

وبخصوص مفاوضات القطبين الأهلي والزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، قال: "أنا لاعب حاليًا في نهضة البركان، وفخور باللعب مع فريقي، ولم أحسم قراري النهائي بعد، لأن عقدي ينتهي مع نهاية الموسم وأملك أكثر من عرض".

ويتصدر هداف نهضة بركان ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا ليتقاسم الصدارة مع محسن ياجور مهاجم الرجاء، كما يتصدر التوجولي ترتيب هدافي الكونفدرالية برصيد سبعة أهداف.

ويستعد فريق نهضة بركان لمواجهة الزمالك غدًا الأحد ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية، على أن تقام موقعة الإياب في 26 من نفس الشهر بمصر.