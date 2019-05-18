أزارو لن يرحل.. لاسارتي يرحب بالاستغناء عن أجايي لتدعيم الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، متمسك باستمرار المغربي وليد أزارو نظرًا لامكانياته الفنية، مقابل الاستغناء عن جونيور أجايي.
صحيفة "المغرب اليوم" أوضحت في الساعات الأولى من صباح السبت، أن لاسارتي قرر دعم مركز المهاجم حيث رحّب الأوروجوياني بالاستغاء عن خدمات النيجيري جونيور أجايي.
ويمتلك الأهلي في صفوفه أربعة لاعبين أجانب وهم: التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو مما لا يحق للأحمر التعاقد مع لاعب أجنبي آخر إلا بعد الاستغناء عن أي لاعب بالقائمة الحالية.
وتابعت الصحيفة أن رغم بعض التحفظات من مسئولي النادي على أداء أزارو إلا أن لاسارتي متمسك بتواجده على أن يتم بيع أجايي من أجل الاستفادة من التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي كان مهتمًا بالتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي والذي رفض نفي أو تأكيد المفاوضات خلال تصريحاته للموقع الرسمي للكاف.
ويتصدر كودجو ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا ليتقاسم صدارة الترتيب مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، كما يتصدر ترتيب هدافي الكونفدرالية برصيد سبعة أهداف.
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