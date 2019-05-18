نشرة الجمعة.. تطور في صفقة انتقال صلاح للريال.. وأمير مرتضى يهاجم عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبارالرياضية ليوم الجمعة 17 مايو.
الأهلي: حققنا 3 مكاسب أمام إنبي
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل مدربه أليجري
الزامبي سيكازوي حكمًا لمباراة نهضة بركان والزمالك
جوارديولا يوضح موقفه النهائي من تدريب يوفنتوس
أحداد: رغبتنا كبيرة في حسم الكونفيدرالية من المغرب
أمير عزمي: نهائي الكونفيدرالية فرصة ليكتب اللاعبون التاريخ للزمالك
مسؤول بركان لرئيس الزمالك: قمنا برد الاعتبار بعد الهجوم علينا
طبيب تونس يُعلن تطورات إيجابية خاصة بإصابة فرجاني.. واللاعب: سأحضر النهائي
تقارير مغربية: إقبال كثيف من جماهير النهضة استعدادًا للزمالك
تطور جديد حول صفقة انتقال صلاح لريال مدريد
أمير مرتضى يتوعد سيد عبد الحفيظ (صورة)
شوبير: أمم إفريقيا ومباريات الإعداد ستذاع بالكامل على قناة مصرية
رسميًا.. الإسماعيلي يضمن البقاء في الدوري بالفوز على الداخلية
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