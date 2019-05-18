رسميًا.. الإسماعيلي يضمن البقاء في الدوري بالفوز على الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ضمن فريق الإسماعيلي البقاء رسميًا في مسابقة الدوري بالموسم المقبل بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد في إطار منافسات الأسبوع الـ33.
وكان الإسماعيلي يحتاج إلى الحصول على نقطتين من أجل البقاء في الدوري، لكن وبعد فوز الدراويش ضمن البقاء رسميًا مع امتلاكه ثلاث مباريات.
وأحرز كريم بامبو هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 29 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشامي، في المقابل أدرك محمود متولي هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.
بهذا الفوز ظّل الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة ليصبح على بعد أربع نقاط من مصر المقاصة صاحب المركز السادس.
في المقابل، تجمد رصيد الداخلية والذي هبط لدوري الدرجة الثانية عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه الأهلي، يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18.
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