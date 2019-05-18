شوبير: أمم إفريقيا ومباريات الإعداد ستذاع بالكامل على قناة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
صرح أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأن بطولة أمم إفريقيا 2019، ومباريات إعداد المنتخب المصري ستذاع بالكامل على إحدى القنوات المصرية.
وقال أحمد شوبير في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة: "بطولة الأمم الإفريقية ستذاع كاملة على قناة مصرية بمحللين ونجوم مصريين."
ويحق للتلفزيون المحلي الحصول على حق إذاعة أي مباراة في بطولة أمم إفريقيا أثناء استضافة أحداثها مقابل مبلغ بسيط يحصل عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كل لقاء.
وتابع شوبير تصريحاته: "ستحصل القناة ذاتها على مباراتي غينيا وتنزانيا خلال مرحلة إعداد المنتخب المصري لخوض غمار البطولة، كما سيكون هناك كواليس للبطولة على القناة."
وتقام بطولة أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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