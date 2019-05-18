أمير مرتضى يتوعد سيد عبد الحفيظ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

توعد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالرد على الأخير بعد تصريحاته عقب مباراة إنبي بالدوري.

عبد الحفيظ هاجم نجل رئيس الزمالك عقب مباراة إنبي والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (2-0) ليتهمه بـ"العنجهية".

وكتب أمير مرتضى عبر صفحته الرسمية على "تويتر" :"مقصر معاك أنا اليومين دول بس أنا مشغول شوية اليومين دول أول ما اخلص اللي ورايا إن شاء الله هرجع ألعب معاك تاني واتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسي كمان".

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وشهد الموسم الحالي تصريحات متبادلة بين سيد عبد الحفيظ ورئيس الزمالك ونجله، في ظل منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الثنائي الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي، في مباراة مقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.