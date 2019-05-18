تطور جديد حول صفقة انتقال صلاح لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تعزيز الجانب الهجومي في الموسم المقبل من خلال التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وإدين هازارد نجمي ليفربول وتشيلسي.

صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول، كشفت أن زيدان يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وهازارد على أن يقود الهجوم كريم بنزيمة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة صلاح من خلال عدم وجود رغبة من جانب ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب حول بيع صلاح في الصيف الجاري.

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وتابعت الصحيفة أن في حال فشل الريال حول إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.

واستطاع صلاح في موسمه الثاني مع الريدز أن يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 22 هدفًا مع الريدز ليتساوى مع الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول، ومهاجم آرسنال بير إيمريك أوباميانج.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية فرنسة أكدت دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات أولية مع صلاح للانتقال للملكي في الصيف الحالي.