مران الزمالك.. جروس يدعم عمر صلاح.. وجلسة تحفيزية مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع حارس الفريق عمر صلاح لتشجيعه والشد من أزره قبل مباراة الأحد أمام نهضة بركان المغربي.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز حراسة المرمى تتمثل في غياب حارس الفريق الأساسي لطرده في مباراة النجم الساحلي الأخير، بجانب غياب عماد السيد بسبب الإصابة.

وأفاد الموقع الرسمي بنادي الزمالك، أن زملاء عمر صلاح حرصوا على تشجعيه ومساندته معنويًا قبل مواجهة بطل المغرب.

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وفي سياق متصل، عقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، حيث طلب خلالها المدرب السويسري ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما حرص جروس خلال المران التركيز على بعض الجوانب الفنية في تدريب اليوم، بجانب توجيه اللاعبين خلال التدريب وعلاج بعض الأخطاء لتلافي تكرارها في مباراة بطل المغرب.

واختتم الفريق التدريب بإجراء تقسيمة بين فريقين شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في نهائي مسابقة الكونفدرالية، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر الحالي.