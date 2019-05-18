إنتر ميلان يستوفي شروط اتفاقية التسوية للضوابط المالية

استوفى نادي إنتر ميلان الإيطالي شروط اتفاقية التسوية التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التي وقعها في مايو (أيار) 2015، بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

هذا يعني أن إنتر ميلان سيكون بإمكانه أن يدخل مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا تأهل لها، بفريق كامل، بينما سيكون لديهم مساحة أكبر لإبرام التعاقدات هذا الصيف.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن النادي الإيطالي كان أمامه 4 سنوات بعد بدء الضوابط المالية، وتم الوفاء بجميع الشروط المتعلقة بإيراداته ومصروفاته.

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وبجانب إنتر ميلان لم يعد ناديا، بشكتاش وآستانا يخضعان لقيود خاصة.

وبذلك يسمح للأندية الإنفاق على الصفقات الجديدة والرواتب بشكل أكبر.

وتعين على إنتر ميلان دفع 6 ملايين يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف وكان يخضع للإشراف منذ مايو (أيار) 2015.