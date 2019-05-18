وزير الرياضة يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي الأفريقي بالمعادي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الرياضي الأفريقي التي تنظمه سفارة دولة الكاميرون بالقاهرة، وذلك بحضور سفراء بوروندي، كوت ديفوار، وأوغندا، ومالي.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لسفير دولة الكاميرون، وأعضاء الجاليات الأفريقية، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر ودول أفريقيا، وذلك في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، متمنيا لهم مزيد من التقدم والرقي والرخاء.

وفي المقابل أكدعميد سفراء أفريقيا السفير محمدو لابرنج سفير جمهورية الكاميرون بجمهورية مصر العربية أن تتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر يعتبر ( ضربة معلم

) بالنسبة للحكومةالمصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن فوز مصر أو الكاميرون يعتبر فوز واحد وبالنسبة لنا مصر هي الوطن الأكبر والأم لأفريقيا وأستضافة مصر لهذه البطولة يعتبر فخر للقارة كلها نظرا لتاريخها الرياضي والأقتصادي الكبير ووجه عميد سفراء أفريقيا الشكر والتقدير للدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لحضورة ختام الفاعليات ولوجوده الدائم ولمشاركته في كافة المحافل الأفريقية التي تنظم على أرض مصر.

وفي سياق آخر إلتقى الدكتور أشرف صبحي بلاعبي ولاعبات المنتخب القومي للجمباز، بحضور الدكتور أيهاب أمين رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، والدكتوره لمياء علي عبد الرحمن عضو مجلس الاداره، والدكتوره نهاد زايد المدير التنفيزي للاتحاد وكابتن اشرف الشافعي المدير الفني للمنتخبات، وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويتواجد منتخب مصر للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي إستعدادا لبطوله العالم للناشئين بالمجر ودوره الالعاب الافريقيه بالمغرب وبطوله العالم للكبار بالمانيا.

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وفي هذا الصدد أثني وزير الرياضة على المعسكر التدريبي لمنتخب مصر، موجها بتوفير كافة الدعم لهم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة، مؤكدا على تحقيق حلم الوصول لطوكيو٢٠٢٠ وتحقيق ميدالية أوليمبية تضاف لسجل مصر الرياضي.



