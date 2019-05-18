الإسماعيلي يلغي الوديات قبل مواجهة الأهلي

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تنظيم أى مباريات ودية للفريق قبل مواجهة الأهلي، والتي من المقرر لها أن تقام مساء الأربعاء القادم

ضمن مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى المصري.

يأتى ذلك، لضيق الوقت ليقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد المباراة

التى ستقام بالاسكندرية.

يذكر أن جهاز الدراويش ينتهج سياسة تقوم على تنظيم ودية عقب كل لقاء رسمى لتجهيز كافة اللاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة ، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة.