محمود جابر: مواجهة الأهلي والإسماعيلي تعشقها جماهير الكرة المصرية

أعرب محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى عن سعادته بالتغلب على الداخلية مساء الجمعة بهدفين دون رد بالجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

وقال جابر أنه سيساهم فى عودة الثقة بشكل تدريجيى للاعبي الإسماعيلي، وأشار أن الفوز على الداخلية مهم جدًا والفريق نجح فى استغلال نقاط ضعف المنافس من أجل التسجيل فى شباك.

وأضاف جابر أن مستوى اللاعبين كان جيدًا للغاية، ومصطفى فارس اللاعب الصاعد قدم مستوى مميز للغاية ووعد عشاق الدراويش بمزيد من الوجوه الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وواصل المدرب العام قائلًا أنهم يتحدثوا مع اللاعبين على ضرورة عودة الفريق للإنتصارات عن طريق الفريق المنافس بعدما تأكد هبوطه رسميًا وهذا ما ساهم

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فى تسهيل المباراة لدى الدراويش.

وأشار أن جماهير الإسماعيلي لا ترضى إلا بالانتصار ، والفريق يلعب على الثلاث نقاط رغم ما يواجه هذا الموسم من صعوبات.

وأختتم جابر قائلًا أإن مواجهة الأهلى مرتقبة للغاية وتعشقها جماهير الكرة المصرية، والإسماعيلي يسعى لتقديم أفضل أداء خلالها، ودائما من أجل الثلاث نقاط ، وأكد أنهم يواجهم ضغوطات فى كل مباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة في جدول الدوري المصري.