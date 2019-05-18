رسالة باسم مرسي للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

حرص باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار لسموحة، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي المقرر لها، الأحد، المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال باسم مرسي خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إنه يتمنى التوفيق للاعبي الزمالك خلال مواجهة الأحد،

مشددا على ثقته في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في المغرب.

وطالب باسم مرسي جماهير الزمالك، تدعيم اللاعبين، خاصة أنهم قدموا بطولة رائعة منذ البداية، واستطاعوا تخطي عقبات صعبة، والوصول للنهائي، وبالتالي يستحقون الحصول

على لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

وتطرق باسم مرسي، للحديث عن عمر صلاح الحارس الذي سيحمي عرين الزمالك خلال اللقاء، مشددا على ثقته في إمكانياته، وأنه يعتبره لاعب كبير، وقادر على حماية عرين الفريق خلال مواجهة نهضة بركان الصعبة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفا على نهضة بركان، الأحد، المقبل، على أن يقام لقاء العودة 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

