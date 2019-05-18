رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية ، عقب التغلب على الداخلية مساء الجمعة بهدفين دون رد بالجولة الـ33 من بطولة بهدفين دون رد بالجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري ويبدأ الفريق اعتبارًا من اليوم السبت التحضير لمواجهة القمة أمام الأهلى والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى الممتاز. ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي بدون راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.