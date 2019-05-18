الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي بدون راحة

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية ، عقب التغلب على الداخلية مساء الجمعةبهدفين دون رد بالجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.
ويبدأ الفريق اعتبارًا من اليوم
ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.
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