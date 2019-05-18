بالفيديو.. الإسماعيلي يقتنص هدفين دون رد من الداخلية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في التغلب على الداخلية بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الجيش

بالسويس ، فى إطار الجولة الــ33 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق اللاعب كريم

بامبو في الدقيقة29 وسجل الهدف الثاني محمود متولى في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة، وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 27 فى المركز قبل الأخير.