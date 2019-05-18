اخبار الرياضه

بالفيديو.. الإسماعيلي يقتنص هدفين دون رد من الداخلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في التغلب على الداخلية بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الجيش

بالسويس ، فى إطار الجولة الــ33 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز الإسماعيلي الهدف الأول عن طريق اللاعب كريم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بامبو في الدقيقة29 وسجل الهدف الثاني محمود متولى في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة، وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 27 فى المركز قبل الأخير.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإسماعيلي يقتنص هدفين دون رد من الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا