اخبار الرياضه

سفير مصر في المغرب يعقد جلسة مع بعثة نادى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب،  إلى فندق  إقامة اللاعبين، للاطمئنان على كل  الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام

نهضة بركان المغربي. 

 

وعقد السفير، جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مقلد  عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد مرتضى.

 

 وتمنى السفير المصري، لفريق الزمالك، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في المغرب يعقد جلسة مع بعثة نادى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا