سفير مصر في المغرب يعقد جلسة مع بعثة نادى الزمالك

وصل أشرف توفيق سفير مصر في المغرب، إلى فندق إقامة اللاعبين، للاطمئنان على كل الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام

نهضة بركان المغربي.

وعقد السفير، جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء

مقلد عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد مرتضى.

وتمنى السفير المصري، لفريق الزمالك، التوفيق أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد.