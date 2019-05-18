جروس يعقد محاضرة فنية للاعبى الزمالك

يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق، بأحد قاعاتفندق الإقامة، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.
وكان الزمالك، قد خاض مرانه الأول اليوم ، قبل الإفطار على ملعب مدينة السعيدية.
ويواصل الفارس الأبيض، استعداداته لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفدرالية ، الأحد المقبل.
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