المدير الفني للمنتخب يحضر مباراة الإسماعيلي والداخلية

حرص المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على حضور مباراة الإسماعيلي مع الداخلية المقامة حاليًا باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ال٣٣ بمسابقة بالسويس، ضمن منافسات الجولة ال٣٣ بمسابقة الدوري المصري يأتي ذلك من أجل متابعة العناصر المميزة من أرض الملعب تمهيدًا لضمها لقائمة المنتخب. ويستعد المنتخب للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الشهر المقبل.

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