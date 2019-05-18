رياضة | عاجل.. مفاجأة تنتظر الزمالك في ملعب "بركان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة تنتظر الزمالك في ملعب "بركان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إقبال كبير من جانب جماهير نهضة بركان لإقتناء تذاكر مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

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وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية ، توافدت أعداد كبيرة من الجماهير البركانية من أجل اقتناء تذاكر لمساندة النهضة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الزمالك".

وتابعت "الجماهير البركانية ستملأ كامل المدرجات، ولن يكون مكان واحد شاغر ن داخل معقل النادي البرتقالي الطامح لتحقيق الإنتصار في الدار في إنتظار مباراة الإياب بمصر".