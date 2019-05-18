رياضة | الإسماعيلي يهزم الداخلية وينعش آماله في حصد بطاقة إفريقية بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يهزم الداخلية وينعش آماله في حصد بطاقة إفريقية بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الإسماعيلي فوزا ثمينا على حساب الداخلية بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية الدراويش في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق كريم بامبو، ونجح محمود متولي في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

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ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 في المركز السابع، بفارق 7 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الداخلية الهابط رسميا إلى الممتاز ب، عند النقطة 27.