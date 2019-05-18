رياضة | أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 17-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 17-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، كان أبرزها عودة السومة قبل لقاء الحسم بأبطال آسيا أمام، وتخطيط إدارة أهلي جدة للإبقاء على مدرب الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار النادي الأهلي على مدار يوم الجمعة:

أهلي جدة يسعى لاستمرار مدربه

يخطط مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإبقاء على المدرب الوطني يوسف عنبر بعدما قاد الفريق للتأهل إلى مباراة الملحق المؤهلة للبطولة الآسيوية .

وقاد العريبي الأهلي منذ توليه الإدارة الفنية في ست مواجهات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، انتهت كلها بالفوز لصالح الراقي، ولم يخسر أو يتعادل خلال قيادته للفريق في بطولة الدوري .

وكانت آخر النتائج التي حققها الأهلي تحت قيادة العريبي ، هي الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المواجهة التي جمعت الفريق بنادي الإتفاق في الجولة الختامية بالأمس، والتي جعلت الفريق يلحق بآخر أطراف المربع الذهبي للدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق التعاون صاحب المركز الثالث.

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وكان مجلس إدارة الفريق قد قرر تكليف يوسف عنبر، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية خلال الموسم الرياضي المنقضي خلفا للمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي في منتصف إبريل الماضي .

مكاسب أهلي جدة من الفوز أمام الاتفاق

نجح الأهلي في تحقيق فوز ساحق على نظيره الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، ليقبل هدية الهلال الثمينة بالفوز على الشباب، لينتزع من الأخير المركز الرابع، ويحجز مقعده في دوري أبطال آسيا في الموسم القادم.

عودة "السومة" قبل لقاء الحسم بأبطال آسيا

شارك الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي في مباراة الفريق أمام الاتفاق، بعدما كان هناك شكوك في إمكانية لحاقه بالمباراة بعدما غاب عن لقاء الفيصلي بسبب الإصابة.

عودة السومة لم تتمثل في مجرد المشاركة فقط، بل تمكن من المساهمة في إهداف فريقه، بإحراز الهدف الثالث لفريقه، ليطمأن جمهور الراقي على مستواه قبل موقعة الحسم المنتظره في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي.