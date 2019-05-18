رياضة | أحداد يحذر الزمالك من خطر حقيقي قبل موقعة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحداد يحذر الزمالك من خطر حقيقي قبل موقعة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسات مع زملائه بالفريق في الساعات الماضية لنقل بعض المعلومات عن فريق نهضة بركان وحذرهم من صعوبة الملعب هناك وشبهه بالملعب الأوليمبي في سوسة الخاص بالنجم الساحلي من خلال الحصول على دعم معنوي وجماهيري كبير من ملعب اللقاء والحضور الجماهيري الموجود.

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وطالب زملائه بعدم التركيز مع الهتافات أو التأثر بالحضور الجماهيري ونقل الضغوطات إلى لاعبي فريق نهضة بركان خاصة أنه مع مرور الوقت وعدم تسجيل الفريق المغربي سيكون الضغط عليه كبير والتسرع والرعونة الشديدة.

وأشار لزملائه إلى أن عنصر الخبرة في صالحهم بشكل كبير مقارنة بلاعبي نهضة بركان ووجود بعض الوجوه الشابة بين صفوفهم، وأوضح أحداد للاعبي الزمالك أن تسجيل هدف في المغرب وعلى أرض نهضة بركان سيشكل نقطة هامة لصالح الفريق في التأهل للدور التالي من مشوار البطولة.