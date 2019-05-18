رياضة | أهم أخبار الكرة السعودية اليوم الجمعة 17-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الكرة السعودية اليوم الجمعة 17-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة السعودية اليوم عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من مايو 2019، والتي نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الأمير فهد يهنئ النصر والهلال

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ،رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريقه على لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تغلبه بالأمس على فريق الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة .

كما هنأ الأمير فهد رئيس نادي الهلال عبد الله الجربوع بمناسبة حصول فريقه على المركز الثاني بعد تغلبه على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر .

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .

العين الإماراتي يقترب من حسم صفقة تاومبا

بات المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي على بعد خطوة واحدة من الإنتقال إلى فريق العين الإماراتي بعد تجدد المفاوضات المقترنة برفع القيمة المالية للعقد من جانب الفريق الإماراتي.

ويعتبر تاومبا أفضل لاعب إفريقي في الدوري السعودي ، يرتدي قميص التعاون، حيث احتل وصافة لائحة الهدافين ب 21 هدف ، وفي نفس الوقت حسم أكثر من 20 نقطة بمفرده لفريقه.

وكانت تقارير صحفية أكدت مجلس إدارة الفريق السعودي ، ربما توافق على العرض الإماراتي والاستغناء عن تاوامبا، والاستفادة من بيعه ماديًا حيث سيكون العائد كبيرا.

مهاجم النصر: تحصلنا على الثقة من اللاعبين الأجانب

أكد اللاعب محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر خلال تصريحات صحفية ، أن لاعبى الفريق المواطنين تحصلوا على الثقة من اللاعبين الأجانب .

وخص السهلاوي بالذكر المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي بعد إحرازه 34 هدف قائلا " تعلمنا منه كيف أن الكرة ممتعة وسهلة .

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .

أهلي جدة يخطط للإبقاء على يوسف عنبر

يخطط مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي للإبقاء على المدرب الوطني يوسف عنبر بعدما قاد الفريق للتأهل إلى مباراة الملحق المؤهلة للبطولة الآسيوية .

وقاد العريبي الأهلي منذ توليه الإدارة الفنية في ستة مواجهات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ،انتهت كلها بالفوز لصالح الراقي ،ولم يخسر أو يتعادل خلال قيادته للفريق في بطولة الدوري .

وكانت آخر النتائج التي حققها الأهلي تحت قيادة العريبي ، هي الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المواجهة التي جمعت الفريق بنادي الإتفاق في الجولة الختامية بالأمس ، والتي جعلت الفريق يلحق بآخر أطراف المربع الذهبي للدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق التعاون صاحب المركز الثالث.

وكان مجلس إدارة الفريق قد قرر تكليف يوسف عنبر، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية خلال الموسم الرياضي المنقضي خلفا للمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي في منتصف إبريل الماضي .

راحة سلبية لفريق الهلال قبل استعدادات الدحيل

قرر البرازيلي شاموسكا المدير الفني للزعيم منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بعد مواجهة الشباب أمس والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الختامية بالدوري السعودي.

ويبدأ فريق الهلال السعودي غدا السبت استعداداته لمواجهة الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لاعب الهلال السابق: "أنا محروق"

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بعد أن أسدل الستار رسميا على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة ، كشف بندر الرزيحان لاعب فريق الهلال السابق عن حزنه الشديد بخسارة الهلال بفارق نقطة وحيدة عن النصر .

وعلق بندر في تصريحات تلفزيونية قائلا ..انا اليوم محروق وكنت اود أن يحقق الدوري الهلال ليكون أول مرة في تاريخه يحقق 3 دوريات متتاليية”.

و حقق الهلال الفوز 2-3 أمام الشباب في الجولة الختامية للمسابقة ، لكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التتويج، حيث فاز النصر على الباطن (2-1)، لينهي الهلال موسمه في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر المتصدر.

مدرب النصدر السعودي حديث الصحافة البرتغالية

وتحدثت وكالة "Rtb" البرتغالية عن هيمنة المدربين البرتغاليين على الكرة بالمملكة العربية السعودية، حيث ذكرت نجاح إيمانويل مدرب التعاون في الحصول على لقب كأس الملك قم تتويج النصر بالدوري السعودي تحت قيادة فيتوريا.

واحتفت صحيفة "ريكورد" بالإنجاز الذي حققه فيتوريا بعد حصوله على لقب دوري المحترفين السعودي وإمكانية إضافة لقب دوري آخر في نفس الموسم في حالة استطاع بنفيكا إنهاء الدوري البرتغالي لصالحه وذلك بسبب قيادته النسور في بداية الموسم.

وأشارت صحيفة "اكسبريسو" إلى الدور الكبير الذي قدمه مع النصر والعودة من بعيد وخطف لقب الدوري من منافسه الهلال بفارق نقطة وحيدة.

رئيس الهلال: واجهنا ظروفا صعبة و يجب أن نستفيد مما حدث

أكد رئيس نادي الهلال السعودي، عبدالله الجربوع، أن فريقه واجه ظروفاً صعبة على رأسها ضغط المباريات، والجدولة الغير متوازنة بين المسابقات المحلية والدولية.

قال الجربوع في تصريحات عقب نهاية لقاء فريقه أمام الشباب: "يجب على الإدارة الاستفادة مما حدث في الموسم الحالي لقادم الأيام، من المهم مراعاة المشاركات الخارجية للأندية بجدولة عادلة ومتوازنة".

وتابع: "لا يمكن لأي لاعب أن يخوض مباراة كل ثلاثة أيام بشكل طبيعي، جدولة المباريات تسببت بضغط كبير على الفريق".

محمد نور يهنئ النصر

هنأ الدولي السعودي السابق اللاعب محمد نور فريق النصر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .

وقال نور في تصريحات صحفية له “ألف مبروك لنادي النصر رئيس وإدارة وجماهير، صراحة موسم استثنائي”.

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .

صحف بيروفية تحزر الهلال من خطف كاريو

كشفت صحيفة " elpocon.be" البيروفية أن النصر يهتم بالتعاقد مع مهاجم المنتخب البيروفي ولاعب الهلال كاريو مقابل 1‪5‪مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي حددته إدارة بنفيكا للتخلي عن اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر تسعى لخطف اللاعب وتوجيه صفعة قوية الهلال بعد صفعة لقب الدوري السعودي، وتدعيم الفريق بالعديد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

صحفي سعودي يشيد بنجاح النصر

اشاد محمد الدويش الصحفي الرياضي السعودي بنجاح فريق النصر في تحقيق لقب كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي.

وكتب “الدويش” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “دوري فخم قوي صعب لكن الفارس انتفض فنهض وركض فأحرز بطولته بندية فرسان وشهامة منافسة وعدالة عطاء”.

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .