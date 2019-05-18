رياضة | نهائي الكونفيدرالية.. أندية المغرب بوابة الزمالك للتتويج بالألقاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي الكونفيدرالية.. أندية المغرب بوابة الزمالك للتتويج بالألقاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر الأندية المغربية بوابة الزمالك للتتويج بالألقاب الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفارس الأبيض أمام فريق نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سبق والتقي الزمالك مع الأندية المغربية مرتين في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية، واستطاع بطل مصر حصد اللقب في المرتين.

- 2002:

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أول مواجهة بين الزمالك وفريق مغربي في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية كان أمام فريق الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأبيض بهدف "أيمن منصور" في لقاء الإياب.

- 2003

أما ثاني نهائي للزمالك أمام أندية المغرب كان أمام فريق الوداد المغربي في لقاء السوبر الإفريقي الذي أقيم في 7 فبراير لعام 2003، وفاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1 سجل الأهداف (محمد عبد الواحد - حازم إمام - عبد الحليم علي).

** هل يواصل الزمالك تفوقه على أندية المغرب ويكون نهضة بركان بوابة بطل مصر لحصد أول لقب له في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.