رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. فالفيردي يطالب بضم الثلاثي المرعب وميسي يقرب البرسا من كبري الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. فالفيردي يطالب بضم الثلاثي المرعب وميسي يقرب البرسا من كبري الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والأخبار الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم 17 / 5 / 2019:

الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات على برشلونة.. تعرف على السبب!

وقّعت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، غرامة مالية على نادي برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب تقصيره في تنظيم مباراة يوم 11 ديسمبر الماضي ضد توتنهام الإنجليزي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وترجع العقوبة إلى "التنظيم غير الكافي" وذلك وفقاً للمادة 11 (1) من اللوائح التأديبية.

كما تم تغريم نادي أياكس أمستردام 52 ألف يورو بسبب إطلاق جماهيره للأغراض واشتباكهم مع العامة خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري الأبطال في 10 أبريل الماضي.

وعلى جانب آخر، تم إيقاف مدرب فريق بنفيكا، برونو لاج، مباراة واحدة بسبب اعتراضه المتكرر على حكم مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما تم تغريم الفريق البرتغالي ألف يورو بسبب إطلاق الجماهير بعض الأغراض داخل الملعب.

كما تم تغريم آينتراخت 34 ألف يورو بسبب التقصير في التنظيم ومحاولة جماهيره اقتحام ملعب اللقاء.

وغرم أيضاً نادي توتنهام الإنجليزي 10 آلاف يورو بسبب السلوك غير اللائق لمسؤوليه ومدربه خلال مواجهة أياكس في 30 أبريل الماضي، كما تم إيقاف مدرب السبيرز ماوريسيو بوكيتينو لمدة مباراة بسبب تأخيره في بداية اللقاء وفي نفس الوقت تم تعليق هذه العقوبة لمدة عام.

وأخيراً، تم تغريم نادي بورتو 42 ألف و500 يورو بسبب وجود بعض العيوب في تنظيم مباراته أمام ليفربول، وتم إيقاف مدربه سيرجيو كونسيساو لمباراة بسبب التأخير في بدء اللقاء.

مورينيو يوجه رسالة صادمة إلى ميسي

يرى جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة لا يستحق الفوز بجايزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال مورينيو في تصريحاته عبر قناة "RMC" الفرنسية، أن ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لأنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وتحدث عن الكرة الفرنسية، قائلاً: "هناك الكثير من الإستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي، سيرتفع المستوى فلماذا لا تأتي وتعمل في فرنسا يومًا ما".

وأكمل: "آمل أن أعود إلى العمل في يوليو في مشروع أحبه حقًا، لدي الكثير من الصفات وأحدها إحترام الأندية الأخرى وإدارتها، لم أتحدث أبدًا مثل؛ "هذا النادي أرادني، إتصلوا بي".

وأضاف: "عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر، أخذت على الفور القرار الذي أريد العمل من الصيف".

الصفقة تقترب.. برشلونة على بعد خطوة من ضم كبري صفقاته

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن أنطوان جريزمان اللاعب الفرنسي ولاعب أتليتكو مدريد الإسبانى قد اقترب بشكل كبير من الإنضمام لصفوف برشلونة الإسبانى فى الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن محامى اللاعب الفرنسي سيسافر إلى برشلونة يوم السبت المقبل لإنهاء كافة تفاصيل إنتقال اللاعب.

وكان جريزمان قد أعلن منذ أيام أن الموسم الحالى هو الأخير له مع أتليتكو مدريد، وأيضا أن مباراة الغد أمام خيتافي فى الأسبوع الأخير من الدوري الإسبانى سيكون اللقاء الأخير له بقميص أتليتكو.

فالفيردي يطالب برشلونة بضم هذا الثلاثي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فالفيردي طلب من إدارة البلوجرانا التعاد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال لاكازيت أوباميانج.

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واقترب مسؤولي برشلونة من حسم صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي يقترب من تحقيق رقم غير مسبوق

سيكون إحراز الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل هداف "بيتشيتشي" في الدوري الإسباني لكرة القدم مرة سادسة، مسألة وقت ليعادل مهاجم برشلونة الرقم القياسي للاسطوري تيلمو سارا، ويقترب من إحراز الحذاء الذهبي الأوروبي مرة سادسة في مسيرته الزاخرة وتعزيز رقمه القياسي.

ميسي الذي أحرز لقبه العاشر في الدوري الإسباني يعد أفضل هداف في تاريخ "الليغا" مع 417 هدفاً في 451 مباراة، وتوج مع برشلونة بـ34 لقباً في مختلف المسابقات.

يقول مدربه إرنستو فالفيردي: "ميسي ينقذنا دوماً.. لن نأسف للحصول على ميسي، من حظنا أن يكون متواجداً معنا"، فيما لا يزال أفضل لاعب في العالم خمس مرات النقطة المحورية في برشلونة برغم رحيل زميليه التاريخيين تشافي وأندريس إينيستا.

في 2014، حطم "البعوضة" رقماً قياسياً عمره 60 عاماً، عندما تخطى حاجز 251 هدفاً في الدوري باسم سارا، ليصبح أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

قال الأرجنتيني أنذاك "عندما سجلت هدفي الأول في الليغا، لم أتخيل تحطيم أي رقم قياسي وخصوصاً رقم الكبير تيلمو سارا".

بعدها بخمس سنوات، سينهي أفضل هداف في الدوري خمس مرات (2010، 2012، 2013، 2017، 2018) موسمه مع لقب سادس عندما يواجه فريقه إيبار الأحد في الجولة الاخيرة من الدوري.

لقب سيعادل به رقم سارا، الهداف الأسطوري الباسكي، المتوج ست مرات بين 1945 و1953، بعد أن كان متساوياً بخمسة ألقاب مع الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو، كيني والمكسيكي هوغو سانشيس.

وبعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، يبتعد مطاردو ميسي مسافة شاسعة عنه، اذ سجل حتى الان 34 هدفاً. يأتي بعده زميله الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) مع 21 هدفاً.

إلى أهدافه الـ34، يبدو ميسي على المسار الصحيح لإحراز جائزة الحذاء الاوروبي الذهبي، حيث يهدده الفرنسي اليافع كيليان مبابي (30 هدفاً).

سيعود بطل العالم من الايقاف ليخوض مباراة ديجون في الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع الحالي، وهي فرصته قبل الاخيرة اذ سيواجه رينس في الأسبوع التالي.

وبرغم الخروج الموجع لبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي (3-0 ثم 0-4)، لا تزال إحصائيات ميسي لافتة مع 48 هدفاً في 48 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أفضل مسجل أيضاً في دوري الأبطال مع 12 هدفاً.

ميسي وراء إنقلاب جريزمان على أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن تفاصيل جديدة في قضية رحيل أنطوان جريزمان عن صفوف اتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن جريزمان أبلغ دييجو سيميوني، مدرب اتلتيكو مدريد وجيل مارتن الرئيس التنفيذي لنادي واندريا بارتا، المدير الرياضي لروخي بلانكوس خلال الاجتماع بينهم بأنه لا يستطيع قول لا إلى ليونيل ميسي الذي حثه على الرحيل صوب برشلونة.

وكان جريزمان أعلن في الأسبوع الجاري رحيله عن اتلتيكو مدريد بعد 5 سنوات بصفوف الروخي بلانكوس.

ويملك جريزمان 120 مليون يورو كشرط جزائي في عقده بداية من يوليو المقبل وتشير التقارير إلى أن الفرنسي اقترب من الانتقال لبرشلونة مقابل 17 مليون يورو سنويا بعقد لمدة 5 سنوات.

ميسي يصدم برشلونة