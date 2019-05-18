رياضة | ميسي يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني، عن النادي الذي يرغب في الانتقال له حال الرحيل عن البرسا.

وصرح ميسي قائلًا: " أرغب في العودة إلى مسقط رأسي في روزاريو وإنهاء مسيرتي الكروية بصحبة نيو أولد بويز، لقد بدأت من هناك، وأريد إنهاء مسيرتي هناك، لكن بالتأكيد لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: " لا يمكنني التأكيد أنني سأعود في يوم من الأيام إلى نيو أولد بويز، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، لدي عقد مع برشلونة وأسعى إلى مواصلة مشواري مع الفريق".

وتقدم نادي برشلونة بعرض للأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده ولكن اللاعب لم يوقع علي هذا العقد.